تدشين مشروعات طبية بمنطقة جازان السعودية بتكلفة تقترب من 155 مليون ريال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الثلاثاء، حزمة من المشروعات التطويرية الصحية بجازان بتكلفة إجمالية بلغت “154,796,234 " مليون ريال.

وتشمل المشروعات، افتتاح المرحلة الأولي لمشروع مستشفى جازان التخصصي (الطوارئ ، والعيادات ، والأشعة ، والمختبر ، والصيدلية )، بالإضافة إلى تدشين مرحلة تجهيز المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، وكذلك افتتاح المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان والانتهاء من المرحلة الإنشائية لمشروع تطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي.

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