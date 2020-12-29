شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 136 إصابة بفيروس كورونا و6 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، عقب إجراء 1160 فحصًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وذكرت الإذاعة الموريتانية، أنه تم شفاء 271 مصابًا من الفيروس، مقابل وفاة 6 أشخاص، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 13778 إصابة، وإجمالي حالات الشفاء 10559، بالإضافة إلى تسجيل 330 حالة وفاة، وبلوغ عدد الحالات الخطرة في المستشفيات إلى 59 حالة حرجة.

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