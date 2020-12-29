شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط بوليصات تأمين بالملايين ومشروبات كحولية داخل فيلا مخالفة بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

داهمت الفرق الرقابية، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، فيلا سكنية في الرياض إثر بلاغ على موقع إلكتروني تستغلها عمالة آسيوية ببيع منتجات مقلدة.

وأوضحت وزارة التجارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم ضبط بوليصات شحن بقيمة 5 ملايين ريال ومشروبات كحولية وأطعمة تم إعدادها بموقع غير مرخص.

وأضافت وزارة التجارة، أنه تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحكم الاختصاص.