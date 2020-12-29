وأعربت وزيرة الهجرة المصرية في بيان رسمي، عن خالص تعازيها لأسرة المدرس المصري هاني عبد التواب، مؤكدة أنه سيتم متابعة التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرياض.
وأضافت الوزيرة، أنه "سيتم التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، وذلك بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من المملكة العربية السعودية إلى مصر في الوقت الحالي، وعقب انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية الجنائية".
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على ثقتها في القضاء السعودي، وأن الجاني سينال جزاءه وفقا للقوانين الحاكمة بالمملكة.
ولقي عبد التواب مدرس لغة إنجليزية في المرحلة الإعدادية، في الثلاثينيات، حتفه داخل أروقة العناية المركزة، بمستشفى بمدينة الرياض، إثر إصابته بطلق ناري من أحد طلابه.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق رسمي من الحكومة على مقتل مدرس مصري في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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