حمى المساواة

المساواة هي المشاركة بين الجنسين في الإقتصاد وصناعة القرار بمفهوم الحياد والإنصاف والعدل بين الرجل والمرأة بحيث يتمتع الجميع بنفس الحقوق والموارد والفرص والحماية

كما أن المطالبة بالمساواة تهدف إلى منع المماراسات المؤذية تجاه النساء وطرق قمعها كونها الأقل حظآ في حق الملكية والتوظيف.

والهدف من المساواة هو خلق التكافؤ بين الجنسين وتمتعهم بكافة الحقوق والإمتيازات في جميع مجالات الحياة

و كلما طبقنا فكرة المساواة بين الرجل والمرأة كلما زادت الفوارق بينهم وهذه نتائج دراسات لعلماء النفس خلال الثلاثين عامآ المنصرمة حول قياس أساليب الشخصيات بنماذج إحصائية متطورة من خلال إختبارات تعرض على عشرات الألاف حول العالم من النساء والرجال للتعرف على ميولهم وشخصياتهم لحصر الفوارق بين الرجال والنساء واسبابها وهما سببان الأول ثقافي والثاني بيولوجي ( جسدي ) وكلما تم تضييق الفوارق الثقافية إتسعت الفوارق البيولوجية

وفي المتوسط نجد أن الرجال يهتمون للأشياء بينما النساء تهتم بالبشر وهذا أكبر إختلاف سيكولوجي ( نفسي ) بين الرجال والنساء.

ومثال على ذلك أن الرجال والنساء متشابهون بشكل عام إلا أن هناك حالات تظهر فيها الفوارق واضحة، فحين يريد شخص أن يكون مهندسآ لابد وأن تكون لديه نزعة مزاجية معينة تجعله يهتم بالأشياء أكثر بكثير من إهتمامه بالبشر ومعظم من يمتلك تلك الصفة هم من الرجال، أما إذا اراد شخص أن يكون ممرضآ فإن عليه أن يهتم بالبشر أكثر بكثير من إهتمامه بالأشياء

ومعظم من يمتلك تلك الصفة هم من النساء وهذا يؤدي إلى إختلافات في الخيارات المهنية ، وهنا يجب أن نسأل أنفسنا ما هو الغرض من بناء مجتمع يقدم أقصى حدود المساواة في الفرص ؟

والجواب هو الإختيار الحر وإذا زادت مساحة الإختيار الحر فإن حدة الإختلاف بين الناس ستزيد ، وهذا تأثير معاكس لم يتوقعه أحد، وعندما تطبع المرأة على انها درجة اقل منذ الصغر تبدأ في تطبيق فكرة المساواة لتخرج من تلك العقدة الوهمية لتقع ضحية افكار قد تكون أسست لخدمة مصالح أخرى دون وعي منها أو ادراك لتنساق ببطء إلى تحمل أعباء مهنية خارجية قد تكون شاقة إلى جانب مسؤولياتها الأسرية

والمرأة هنا ستجد نفسها مطالبة بالمشاركة الفعلية في دفع الايجار والإنفاق على العائلة وتحمل الالتزامات المالية وغيرها من المهام التي كانت من مسؤوليات الرجل وحده

فيما لو تفكرنا قليلآ في المساواة سنجد أنها غير منصفة للمرأة فالرجل هنا لا يحبل مع المرأة ولا يلد نيابة عنها ولن يكون مرضع يدر الحليب للطفل.

إذآ لماذا تزج المرأة بنفسها في هذا الخطأ الذي لا مخرج منه وتطالب الرجل بمشاركته في أعماله الخارجية الشاقة والتي لا تتناسب مع قدرتها الجسدية والنفسية. كما أن الرجال قادرون على العمل في وظائف أكثر خطورة وبساعات أطول وهم أكثر قابلية للعمل الخارجي وأكثر قابلية للتنقل والسفر فيما أن المرأة لا تستطيع فعل ذلك ولو استطاعت فلن تستمر.

وكما ذكرت في بداية المقال أن المساواة دعت للحد من الإساءة الجسدية للمرأة وقمعها والتقليل من شأنها وهذه قضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان فقط لا بالمساواة فلابد أن لا يتم الخلط بين مطالبات إنسانية وأخرى مهنية.

وقد تكون تلك الحجج تدس بين السطور لتمرير فكرة المساواة وإقناع المرأة بها لغايات واهداف غير واضحة.

فلم تكن المرأة يومآ بعيدة عن المشاركة الإقتصادية اوالإجتماعية وحتى السياسية في جميع أنحاء العالم

فهي مع الرجل جنبآ إلى جنب منذ القدم ولكن باختيارها الحر دونما تأثير خارجي فرض عليها، فهى الوحيدة القادرة على فهم قدراتها الجسدية والنفسية ومتى تعمل وأين وكيف

لذلك أدعو كل سيدة لإعادة النظر في فكرة المساواة قبل الاقدام عليها ، وأن لا تحمل نفسها مالا تطيق لتنافس الرجل فقط وأن لا تتخلى عن رقتها وتحمل الأثقال على ظهرها دون ظرف يدعوها لذلك أو حاجة مصيرية.

وانا هنا لا أريد تسريب قناعاتي الشخصية في رفضي لفكرة المساواة للنساء ولكني أدعوهن للتريث قليلآ قبل البدء في المضي نحو الطريق الوعر وإدراك جميع تبعاته المستقبلية لأن طريق المساواة ذو مسار واحد فقط ولا خط فيه للرجعة أبدآ .

كتبته: سلمى القحطاني

@salma7tt