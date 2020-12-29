شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء الأسمري صاحب مبادرة «فُرجت».. ومغردون ينعونه بمقاطع وكلمات مؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتقل إلى رحمة الله تعالى، مساء أمس الاثنين، المدير العام للسجون اللواء محمد الأسمري، إثر أزمة قلبية مفاجئة، أثناء تأدية مهام عمله.

وعمل الأسمري مديرًا للتجنيد لمباحث المنطقة الشرقية، ثم مديرًا لسجن المباحث بالحاير، ثم رئيس فريق العمل الموحد بسجون المباحث.

كما تم تكليف اللواء الأسمري، رحمه الله، بمنصب مدير سجن المباحث في جدة لينتقل إلى المديرية العامة للسجون.

ونعى وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد عبدالله القصبي، اللواء الأسمري داعيا له بالرحمة والمغفرة، قالاً: “رحم الله الأخ اللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون، أحد الرجال المخلصين في خدمة هذا الوطن، والمبادرين للخير والعطاء.. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

ونشر الشاعر علي العامري صور للفقيد وعلق عليها بقوله “رحم الله اللواء محمد الأسمري مدير عام السجون

كان أحد الرجال المخلصين في خدمة هذا الوطن والمبادرين للخير والعطاء كان المغفور له بإذن الله صاحب مبادرة فرجت مع أبشر جعلها الله في موازين حسناته، أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعاه د. فهد الخضيري قائلا: “اللواء محمد الاسمري يرحمه الله مدير عام السجون كان له لفتات رائعة في إصلاح السجناء وإعادة تهيئتهم وتأهيلهم عبر برامج رائعه، منها انشاء عيادات مكافحة تدخين داخل السجن وتكريم من يترك التدخين وقد قابلته مرتين لهذا الغرض النبيل مع مبادرات أخرى أروع منها مثل مبادرة فرجت للمعسرين”.

كما نشر الإعلامي توفيق الأسمري، مقطع فيديو مؤثر للواء الأسمري وعلق عليه بقوله “إنّ القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنّا على فراق #اللواء_محمد_الأسمري لمحزونون، والذي يجبر عزانا في فقده إنجازاته واهتمامه بـ #النزلاء في خدمة #فرجت_من_ابشر التي كان لها عظيم الأثر على نفوسهم بسداد ديونهم والإفراج الفوري عنهم وإدخال السرور على ذويهم”.