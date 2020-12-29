شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انفجار صهريج محمل بوقود البنزين فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 5 أشخاص عراقيين الإثنين، بعد انفجار صهريج محمل بوقود البنزين في محافظة ديالى العراقية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن صهريجا محملا بوقود البنزين اندلعت فيه النيران ثم انفجر على طريق قضاء الخالص- كركوك في منطقة دور الزراعة شمالي الخالص.

وتسبب الحادث فى مقتل 5 أشخاص بمن فيهم سائق الصهريج، كما تسبب في احتراق 3 سيارات تقل مدنيين، في الوقت الذى أسرعت فيه فرق الإطفاء والإسعافات إلى مكان الحادث.