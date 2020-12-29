شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس السيادة السوداني: قضايا شهداء الثورة لا تسقط بالتقادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد الفكي سليمان، أن قضية دماء الشهداء لا تسقط بالتقادم، ولا ينبغي أن يتملك أصحابها اليأس لأنها من قضايا الثورة الأساسية.
وقال الفكي سليمان، لدى مخاطبته ممثلي أسر شهداء ثورة ديسمبر وتسلمه مذكرتهم أمام القصر الجمهوري اليوم الاثنين، إن التأخير الذي صاحب قضايا دماء الشهداء مرتبط بإصلاح الأجهزة الأمنية والعدلية وهيكلة كافة أجهزة الدولة، موضحًا أن قضية الشهداء قضية جوهرية يتوقف عليها استقرار المرحلة الانتقالية، مشددا على التزام مجلس السيادة بتوجيه الجهات الأمنية ذات الصلة برفع الحصانة عن أي اسم يرد في أي قائمة اشتباه أو اتهام.
وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان مساء اليوم الاثنين، ممثلي أسر الشهداء، طالبوا في مذكرتهم برفع الحصانة عن كل المشتبه بهم والمتهمين وتشكيل آلية من القوات النظامية لتنفيذ أوامر القبض الصادرة من النيابات.
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