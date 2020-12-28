شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ الخضير» يوضح حكم التخلف عن صلاة الجماعة بسبب شدة البرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم تخلف المسلم عن صلاة الجماعة بسبب شدة البرد والصلاة في المنزل.

وقال الشيخ الخضير، ردا على سؤال “هل يجوز في الليلة الباردة أن يتخلف المسلم عن صلاة الجماعة فيصليها في المنزل؟”، إنه لا مانع من ذلك إذا كان البرد شديدًا يُخشى منه الضرر، فإنه عذر في التخلف عن الجماعة”.

وأضاف الشيخ عبدالكريم الخضير، جاء في الآثار الصلاة في الرحال «صلوا في رحالكم» [البخاري: 632]، فلا مانع من ذلك إذا اشتد البرد وخُشي منه الضرر، وإلا فالأصل أن الصلاة في المسجد مع الجماعة بالنسبة للرجال.