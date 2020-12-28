«الحج والعمرة» تدعو 16 متقدماً على وظائفها لاستكمال إجراءات الترشيح

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت وزارة الحج والعمرة عدد (6) مرشحين و(10) مرشحات من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة الحج والعمرة والمعلن عنها بتاريخ 13/04/1442هـ، لاستكمال إجراءات التعيين.
وأوضحت الوزارة، أن على المرشحين والمرشحات التوجه مباشرة إلى مركز الفحص الطبي الشامل بمدينة مكة المكرمة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 13/05/1442هـ على المرشحين والمرشحات، ومن ثم الحضور مباشرة إلى المقر الرئيسي لوزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة حي الحمراء وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم
وأضافت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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