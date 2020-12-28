شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وسحب ممطرة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء بمشيئة الله،سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل، القصيموالشرقية.
كما لا يستبعد تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
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