الإمارات... التعليم عن بعد اعتبارا من اليوم الاثنين

وقال وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية "وام": "إن الدولة اتخذت عدد من الجهود الجبارة في توفير منظومة للتعليم عن بعد من خلال الكوادر التعليمية المميزة، مشيرا إلى أنها تجربة رائدة يتزايد نجاحها بجهود أولياء الأمور وبحسهم المسؤول".
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وتابع: "استثمرنا في التعلم الذكي خلال العشر سنوات السابقة الكثير.. واليوم نجني الثمرة.. لدينا أنظمة ذكية في مدارسنا.. وبنية تحتية متكاملة.. ولدينا منصة (مدرسة) أيضاً التي تضم آلاف الدروس التعليمية العلمية الجاهزة لجميع المراحل… زرعنا جهوداً.. واليوم نحصد علماً ومعارف مستمرة".
وكان له تغريدة أخرى قال فيها: "أحيي الأستاذة أمل زيد ناصر.. مع طلابها من مدرسة المجد النموذجية بالشارقة على استضافتي ضمن فصلهم… التجربة جديدة على الجميع.. وأولياء الأمور لهم دور كبير في دعم نجاح هذه المرحلة التعليمية.. لأن الخيار الآخر أن تضيع فصول دراسية كاملة على أجيالنا.. ولن يقبل أحد بذلك".
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