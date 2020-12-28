الرئاسة اللبنانية: عون سيتلقى لقاح كورونا.. وما نشر خلاف ذلك غير صحيح

وقالت الرئاسة في بيان مقتضب: "أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف يتلقى اللقاح ضد وباء كورونا".

وأضاف البيان، المنشور على الموقع الرسمي للرئاسة، أن هذا التوضيح يأتي "خلافا لما تم نشره اليوم وتناقلته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".

​وكانت تقارير لبنانية، ذكرت اليوم أن الرئيس اللبناني، امتنع عن تلقي اللقاح عند وصوله لبنان.

وأبرزت قناة "الجديد" اللبنانية مقالا منشورا في صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، جاء فيه أن "الرئيس ميشال عون، وخلافا لما يفعله مسؤولون عديدون في العالم، قرر الامتناع عن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، عند وصوله الى لبنان، مفضلا الاكتفاء بالتدابير الاحترازية التقليدية التي يتخذها".

كما أشار المقال إلى أنه "من باب الاحتياط الإضافي في مواجهة (كوفيد-19)، فقد اعتذر عون عن المشاركة في قداس الميلاد في بكركي، كما ورد في التفسير الرسمي لغيابه عن القداس".

وأعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم، حجز مليوني جرعة من لقاح "فايزر"، تكفي 20 في المئة من المواطنين.