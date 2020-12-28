قانون دفاع يسمح للصين لعب دور أمني خارج حدودها سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد

يدخل قانون الدفاع الوطني الصيني المعدل، الذي يسمح لبكين بلعب دور أمني خارج حدودها، حيز التنفيذ يوم 1 يناير 2021 بعد مصادقة اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الوطني عليه يوم السبت.
ووصف خبراء صينيون القانون الجديد بأنه يفتح المجال لبلادهم لأن تقول كلمتها ميدانيا فيما يتعلق بالأمن والسلام في العالم، وحمايته في مواجهة “قوى الشر التي تسعى لتدميره”، حسب صحيفة “غلوبل تايمز”.
وقال الخبراء إن هذا الدور سيكون “فريدا” في حماية الاستقرار والسلام عبر العالم، مشيرين إلى أن “السياسة العسكرية الصينية دفاعية وليست عدوانية، وتقف مع السلام وضد الحرب، ومع العدالة في الصين وفي العالم في وقت تتآمر فيه قوى الهيمنة الأنانية مهددة السلم والاستقرار”، كما يقول سونغ تشونغ بينغ، الخبير العسكري والمعلق التلفزيوني الصيني.
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