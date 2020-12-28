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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهد دفاعا عن الدين والوطن.. أهالي فيفا يشيعون الجندي الفيفي بالحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
شيعت جموع المصلين في محافظة فيفا اليوم الاثنين، الشهيد الجندي عبدالعزيز بن حسين سليمان الظلمي الفيفي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وتقدم المصلين المحافظ سفر بن سعد الشهراني, وعدد من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة، والمسؤولين والمشايخ بالمحافظة.
وسأل الجميع المولى عز وجل، أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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