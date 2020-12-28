الكويت تقرر فتح الحدود البرية والبحرية وعدم تمديد تعليق الطيران

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجلس الوزراء الكويتي في بيان اليوم الاثنين إنه قرر عدم تمديد تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي بعد يوم الجمعة الأول من يناير 2021، وسيفتح المنافذ الحدودية البرية والبحرية في اليوم التالي.

كان مكتب الاتصال الحكومي قد قال الأسبوع الماضي إن الكويت علقت كل رحلات الطيران التجاري وأغلقت حدودها البرية والبحرية حتى الأول من يناير بسبب مخاوف تتعلق بسلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار.

وبعد اجتماع المجلس الوزراء اليوم الاثنين، والذي أكد وزير الصحة خلاله عدم اكتشاف أي سلالات جديدة لفيروس كورونا في الكويت حتى تاريخه، قرر المجلس عدم تمديد تعليق الرحلات الجوية.

وقرر أيضا فتح الحدود البرية والبحرية يوميا اعتبارا من يوم السبت الثاني من يناير كانون الثاني من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء.

وأضاف البيان أنه سوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.