شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك فيصل و مكتب الطيار للمحاماة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهد رئيس قطاع الابتكار وتنمية الأعمال بجامعة الملك فيصل الدكتور مقبل بن مشاري العيدان مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مراكز ووحدات الأعمال بالجامعة ممثلة بمركز الدراسات والاستشارات القانونية بالجامعة ومكتب الطيار وشركائه للمحاماة.

وتهدف الاتفاقية المبرمة بين الطرفين إلى التعاون في مجالات تطوير الأعمال والدراسات والبحوث القانونية، ورفع مستوى الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات القانونية للقطاع العام والخاص وكذلك الأفراد بما يحقق أهدافهما المشتركة وبما ينعكس على إثراء الثقافة القانونية للمجتمع، والمساهمة في تحقيق تطلعات المستفيدين في المنطقة الشرقية بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، إضافة إلى تنظيم وإقامة البرامج التدريبية والتحكيم المدني والحقوقي والتجاري وصياغة المذكرات القانونية والعقود وأمور الوساطة والصلح

حضر حفل توقيع الاتفاقية المشرف العام على مراكز ووحدات الأعمال الدكتور محمد عبدالرحمن الدوغان، والمشرف على مركز الدراسات الاستشارات القانونية الدكتور عبدالله فراج الدوسري ونائبة المركز الدكتورة منيرة العامر والأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الحجي، وعن مكتب الطيار المدير التنفيذي الدكتور تركي عبدالله الطيار والأستاذ عبدالمجيد محمد الشثري والأستاذ ناصر بن عبدالعزيز السويد والأستاذ عيد بن محمد القحطاني والأستاذ سالم بن سعد الدوسري والأستاذة ميرنا سعود الصوينع والأستاذة إيمان عبدالرحمن الزهراني والأستاذة بتول يوسف الفايز والأستاذة مشاعل يحيى عسيري والأستاذ أحمد سليمان الحربي.

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك فيصل و مكتب الطيار للمحاماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.