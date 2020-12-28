شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تعلن أسماء المقبولين على الوظائف الهندسية والإدارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن أسماء المقبولين اليوم الاثنين الموافق 1442/05/13هـ على الوظائف الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال – نساء)، والتي تم الإعلان عنها عبر منظومة التوظيف (منصة جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الأمانة أن على المقبولين التوجه للمقر الرئيسي لأمانة منطقة الرياض – الإدارة العامة للموارد البشرية لاستلام نموذج الكشف الطبي واستكمال الإجراءات وذلك قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 1442/05/19هـ.

وأشارت أمانة منطقة الرياض، إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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