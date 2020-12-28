شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات وعيوب استبدال جنوط السيارة الأصلية بأخرى أكبر حجما والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

على الرغم من وجود مميزات للجنوط الكبيرة إلا أن عيوبها أكبر بالنسبة للسيارة، كما أنها قد تسبب العديد من الأضرار للسيارة رغم شكلها الرياضي ودورها في زيادة المظهر الجمالي للسيارات.

ويؤكد خبراء السيارات أن هناك مميزات وعيوب لاستبدال جنوط السيارة الأصلية بأخرى أكبر حجما كالتالي:

أولاً مميزات الجنوط الكبيرة:

– الثبات الكبير على الطريق خاصة على السرعات العالية

– منح السيارة شكل رياضي وهو ما يزيد من جمال السيارة

– تساعد على التوقف الفوري للسيارة عند الضغط على المكابح لزيادة مساحة تلامس الإطار مع الطريق

– في حالة إعادة بيع السيارة يرتفع سعرها مع هذا التعديل البسيط

ثانياً عيوب الجنوط الكبيرة:

– تخفض عـزم محرك السيارة، وذلك لزيادة وزنها عن الجنوط الأساسية

– تؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي للمحرك مع مرور الزمن

– زيادة معدل استهلاك البنزين في السيارات

– تجلب الضرر لنظام التعليق في السيارة، وتساعد على سرعة تلف المساعدين

– تتسبب في حدوث الكثير من الاهتزازات للسيارة أثناء القيادة، خاصة على الطرق غير مستوية

– تتسبب في زيادة الاحتكاك مع جسم السيارة من الأسفل، مما يعرض هيكل السيارة إلى التآكل

– تؤدي إلى زيادة استهلاك المطاط الخاص بالإطار بسرعة كبيرة، مما يعجل من انتهاء العمر الافتراضي له

– تتسبب في ضرر أجزاء كثيرة في السيارة، منها علبة مقود القيادة، كما تضر بالعديد من أجزاء المحرك الهامة