واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشاهد التي ظهرت في فليم "ضحايا حلال"، وسط دعوات لإيقاف عرض المسلسل كونه يسيء للمجتمع السعودي، حسب تعبيرهم.
وقال الناشطون، إن المسلسل يغزو فكر الأطفال من خلال تجسيد طفل لمشاهد وهو في هذا السن مع امرأة، وإن هذا أمر غير مسموح به.
وقال أحد المدونين: "مسلسل_ضحايا_حلال والله هذا انحطاط والله وسفالة، كيف مسموح ينعرض! كيف انعرض من الأساس بدون ما يكون معروف محتواه والإيحاءات".
وأظهر أحد المشاهد إيحاءات جنسية بين الزوجة "شوق"، وهي تنادي على زوجها بالمسيار ويُدعى "محمد"، وكانت تقول له: "اللي بتشوفه في الإنترنت أحسن ولا الطبيعة أحلى".
كانت هذه تفاصيل خبر جدل واسع في السعودية بسبب مشاهد جريئة في مسلسل "ضحايا حلال"... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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