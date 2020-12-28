بولندا تتهم عراقيا ونجله بتمويل تنظيم "داعش"

وذكر بيان صادر عن وكالة الأمن الداخلي أنه جرى توجيه اتهام تمويل التنظيم الإرهابي إلى عراقيين اثنين، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وقال البيان إن المتهمين قاما بتحويل أموال في عام 2016 عبر نظام "حوالة" الخاص بتحويل الأموال، من أجل تمويل "عمليات عسكرية"، تم تنفيذها في الشرق الأوسط.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، استلمت المحكمة اللائحة الاتهامية الخاصة بالمتهمين اللذين جرى توقيفهما في حزيران/يونيو الماضي.

وفي حال إدانة المتهمين، فإنهما يواجهان عقوبة السجن لفترة تصل إلى 12 عاما.

وبينت الوكالة أن عائلات أعضاء في "داعش"، تقيم في دول أوروبية أخرى، هي مصدر الأموال التي تم تحويلها من خلال نظام "وسترن يونيون" إلى بولندا، وذلك قبل أن ترسل إلى العراق.

ووفقا للوكالة فإن أحد الأشخاص الذين تم تحويل الأموال إليهم، هو شخص دخل في الإسلام في عام 2011، وانضم إلى داعش في سوريا، ولقي مصرعه في العراق قبل 4 سنوات.

وذكرت النيابة العامة أن زوجة هذا الشخص تمت إدانتها بممارسة أنشطة إرهابية في ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء البولندية.