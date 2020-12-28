لبنان يحجز نحو 2 مليون جرعة من لقاح كورونا من "فايزر - بيونتك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، اليوم الاثنين إن لبنان حجز نحو مليوني جرعة من لقاح فايزر-بيونتك لكوفيد-19، بما يكفي لتطعيم 20% ة من مواطني البلد.

كان الوزير قد قال لرويترز قبل نحو أسبوعين إن لبنان يقترب من توقيع اتفاق للحصول على اللقاح، وإن أول دفعة سوف تصل بعد ثمانية أسابيع. وقال الوزير في القصر الرئاسي اليوم الاثنين إنه تم حجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي 20 في المئة من اللبنانيين المقيمين في البلاد. وتتعرض المستشفيات اللبنانية لضغط مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19. ويحذر الأطباء من أن وحدات العناية الفائقة تمتلئ بسرعة. كما تضرر النظام الصحي بسبب الأزمة المالية في البلاد، والتي أدت إلى نقص الإمدادات، وكذلك بسبب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس آب الذي ألحق أضرارا بمستشفيات رئيسية في المدينة. وتسبب مرض كوفيد-19 في وفاة 1400 في لبنان، الذي يقدر عدد سكانه بنحو ستة ملايين نسمة بينهم أكثر من مليون لاجئ سوري. وقال حسن الأسبوع الماضي إن لبنان رصد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تنتشر بسرعة في بريطانيا، على متن رحلة وصلت من لندن.

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