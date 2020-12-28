شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية: 20 وفاة و1802 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 20 حالة وفاة و1802 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 289 ألفا

و748 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 21 ألفا و909 حالات، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 3778 حالة.