الصحة الأردنية: 20 وفاة و1802 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 20 حالة وفاة و1802 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 289 ألفا
و748 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 21 ألفا و909 حالات، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 3778 حالة.
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