شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 382 حالة إصابة بكورونا و9 حالات وفاة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الاثنين تسجيل 382 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و9 حالات وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 98 ألفا و631 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2737 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 66 ألفا و214 حالة، بعد شفاء 352 حالة خلال ال(24) ساعة الماضية.. موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، وأشار إلى وجود 46 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.