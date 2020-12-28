شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع حالة مطرية نهاية الأسبوع على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع المركز الوطني للأرصاد تقلبات جوية وحالة مطرية نهاية الأسبوع الجاري على عدة مناطق.

وتشمل الحالة مناطق المملكة تشمل تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق( مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة. على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربيه إلى شمالية شرقيه بسرعه14-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقيه إلى جنوبيه شرقيه بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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