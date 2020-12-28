مصر... الداخلية تفكك مصنع شهادات دراسية عليا يديره مواطن من المنوفية

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصريية، فإن معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا كشفت أن أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمحافظة المنوفية) يدير كيانا تعليميا وهميا "دون ترخيص" بمركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.

وأوضح البيان أن المتهم اتخذ هذا المقر لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وترويجه شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدروها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

ونظم المتهم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكن جراء ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات، وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وقال البيان إنه بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.