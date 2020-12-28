فرنسا تدعو للامتناع عن الأعمال العدائية في ليبيا بعد تصريحات حفتر حول طرد الأتراك

باريس - سبوتنيك. وقال نائب الناطقة الرسمية باسم الخارجية في بيان رسمي، رداً على سؤال حول موقف فرنسا من تصريحات قائد الجيش الوطني خليفة حفتر التي دعا فيها إلى طرد القوات التركية من ليبيا ، "لا حل عسكريا في ليبيا. الأولوية هي تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ال23 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي ينص على رحيل القوات والمرتزقة الأجانب واستكمال العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة".
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وتابع، "ندعو جميع الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية، والامتناع عن أي عمل عدائي، والعمل على تسمية حكومة جديدة وتنظيم انتخابات في موعدها في 24 من كانون الأول/ديسمبر 2021".
وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، قال إنه لا قيمة للاستقلال، ولا معنى للحرية والأمن والسلام، ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من ليبيا، داعيا إياه إلى الرحيل والجلاء سلما أو حربا. وقال "لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح والإرادة القوية".
وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات من ليبيا، على هامش زيارة خاطفة وغير معلنة، أن بلاده ستعتبر قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر وأنصاره المتمركزين في شرق ليبيا "أهدافا مشروعة" إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة.
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