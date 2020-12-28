رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان البحريني: لا أساس لادعاءات "الجزيرة" حول زيارة وزيرة الداخلية البريطانية

وكانت القناة بثت تقريرا تضمن مطالبة نواب بمجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون بإجراء تحقيق عاجل في زيارة باتيل مركز شرطة بالبحرين، "عُذِب فيه" حسبها، معارضون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.

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وقال البوعينين في بيان، اليوم الاثنين إن: زيارة وزيرة الداخلية جاءت على هامش مشاركتها في حوار المنامة الذي عقد في البحرين في 6 ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضح أن الزيارة جاءت في إطار التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بهدف الاطلاع على التجارب الأمنية الناجحة، والعلاقات التاريخية الوثيقة الممتدة لما يزيد عن 200 عام.

وأضاف أن: "ما نشرته قناة الجزيرة القطرية حول هذه الزيارة من افتراءات وادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، والتي تأتي في سياق حملة إعلامية مضللة وممنهجة بهدف الإساءة لمملكة البحرين وإنجازاتها".

واعتبر أن ما نشرته القناة يهدف إلى: "المساس بالعلاقات الثنائية المتميزة مع المملكة المتحدة الصديقة، والتي تشهد تعاونا وتنسيقا مشتركا في تحقيق الأمن المشترك ومكافحة الإرهاب من أجل الاستقرار الإقليمي الذي يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق الوثيق مع الجهات الأمنية المعنية لضمان أمن وسلامة وازدهار الشعبين الصديقين".

وكانت وزارة الداخلية، في البحرين، أصدرت بيانا مماثلا، أمس الأحد، حول ما نشرته فضائية "الجزيرة" حول زيارة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل.