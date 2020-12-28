شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن : مليون جرعة من لقاح فايزر ستصل تباعا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن، أن هناك مليون جرعة من لقاح فايزر ستصل تباعا للوقاية والعلاج من فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وقال وزير الصحة الأردني، أمس الأحد، إن الأردن اكتشف أول حالتي إصابة بالمملكة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في أجزاء ببريطانيا، وذلك في مسافرين قدما من المملكة المتحدة.
وشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة انخفاضا حادا في حالات الإصابة بعد ارتفاع الوفيات لثلاثة أشهر وزيادة الإصابات التي أرهقت نظام الرعاية الصحية به.
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