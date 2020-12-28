شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية البحرينية تتهم قناة "الجزيرة" بشن حملة مضللة تستهدف المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الداخلية بمملكة البحرين ، أن ما نشرته قناة الجزيرة القطرية من ادعاءات حول زيارة بريتي باتل وزيرة الداخلية البريطانية، إلى مديرية شرطة المحرق، لا أساس لها من الصحة، معربة عن استغرابها من هذه الحملة الإعلامية المضللة، التي زادت حدتها في الآونة الأخيرة، وتستهدف المساس بالسمعة الحقوقية لمملكة البحرين وإنجازاتها، والإساءة للعلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة، متسائلة عن الأسباب الحقيقية من وراء ذلك.

وأضافت وزارة الداخلية البحرينية، أن زيارة بريتي باتل وزيرة الداخلية ب‍المملكة المتحدة والوفد المرافق لها، إلى مديرية شرطة المحرق بتاريخ 6 ديسمبر 2020 جاءت على هامش زيارتها لمملكة البحرين في تلك الفترة، للمشاركة في «حوار المنامة».

وحرصت الوزارة على إطلاع وزيرة الداخلية البريطانية على أنجح المبادرات والبرامج والخدمات الأمنية المتميزة في مجال العمل الشرطي، ومنها تلك التي تؤديها مديرية شرطة المحرق، من خلال مكتب حماية الأسرة والمواصفات التي يتمتع بها والحالات التي يتم التعامل معها، في إطار الحرص على تأمين سلامة المرأة والطفل، بالإضافة إلى تجربة المديرية في البرامج والممارسات الجيدة التي تقدمها شرطة خدمة المجتمع، مع الإشارة إلى أن هذه التجارب، جارٍ تعميمها على بقية المديريات الأمنية في المحافظات، منوهين بأن العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة، علاقات تاريخية تمتد لما يزيد على 200 عام وقائمة على الوضوح والشفافية، مشيرين إلى أن الاستقرار الإقليمي يتطلب مواصلة التعاون عن كثب في الأمن المشترك ومكافحة الإرهاب والعمل بشكل وثيق مع هيئة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة في السعي المشترك لتحقيق أمن وسلامة وازدهار الشعبين.