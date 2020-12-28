مشروب سحري لتخليص الكبد من السموم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن مشروبا سحرياً يمكنه تنظيف الكبد من السموم حتى يعاود عمله بكفاءة، إلى جانب التخلص من الدهون بنسبة قد تصل إلى 45%.



وأوضح خبراء المجلة الألمانية أن هذا المشروب يتكون من ثلاث ثمرات ليمون، مع كوب من البقدونس وبعض أعواد الكرفس، وكوب من الماء، بعد مزج هذه المكونات جميعاً في الخلاط وتناوله لمدة ثلاثة أيام، وتكرار الأمر مرة أخرى بعد أسبوع أو عشرة أيام، ثم بعد ذلك من آن لآخر.

ويساعد هذا المشروب على تطهير الكبد من السموم، ليقوم بمهامه الحيوية في تنقية السموم وتنظيم الدورة الدموية، وتجميع الخلايا الميتة في الدم وتحسين تخزين الطاقة، وتحسين الأيض بوجه عام.

ولذلك يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم عندما يتعلق الأمر للتخلص من الوزن، فعند وجود ما يعيق عمله يصعب التخلص من الوزن.