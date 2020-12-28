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سلطنة عمان تشارك فى التحضير للقمة الخليجية الـ "41"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت سلطنة عمان، فى اجتماع الدورة 146 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، الذي عُقد مساء أمس الأحد، عبر الاتصال المرئي، للتحضير للدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

مثل سلطنة عُمان في الاجتماع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، بحضور الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية، والسفير سعود بن أحمد البرواني رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المسئولين بوزارة الخارجية العُمانية.

ويأتى انعقاد الاجتماع الوزاري تحضيراً للقمة الخليجية المقرر عقدها في العاصمة الرياض في 5 يناير المقبل، وفي هذا الصدد استعرض الوزراء الموضوعات التي سيتم رفعها إلى قادة دول ، لإقرار ما يروه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتخطيط العمراني، وغيرها من مجالات التعاون بين الدول الأعضاء ومع الدول والمجموعات الأخرى من منظمات إقليمية ودولية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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