شكرا لقرائتكم خبر عن حبس الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة لمدة سنة بتهمة إهانة القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الجنح بدولة الكويت، اليوم الإثنين، حبس الفاشنيستا جمال النجادة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وغرامة 1000 دينار في قضية الإساءة لوكلاء النيابة .

وكانت النجادة قد انتشر لها تسجيل صوتي تطاولت فيه على وكلاء النيابة الذين حققوا معها في قضية اتهامها بغسل الأموال ضمن مجموعة مشاهير، وذكرتهم بألفاظ مجرمة بالقانون.

وكان مدير نيابة الإعلام والنشر بالكويت، أصدر قرارا فى سبتمبر الماضى، بحجز الفاشينيستا جمال النجادة، إثر اتهامها بالاساءة للنيابة العامة في تسجيل صوتي، متداول بوسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت النجادة من بين المشاهير الذين خضعوا للتحقيق على دفعتين في الأسبوعين الماضيين، بعد استدعاء مجموعة من المتهمين بغسيل الأموال للنيابة العامة للتحقيق معهم، ليتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات من التحقيق بكفالات مالية متفاوتة، لتبلغ كفالة النجادة عشرين ألف دينار (نحو 65600 دولار).