منسق الأمم المتحدة بلبنان :الاقتصاد والنظام المصرفى اللبنانى بحالة من الفوضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش، إن الاقتصاد والنظام المصرفى اللبنانى فى حالة من الفوضى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان: "السلام الاجتماعى يتداعى والحوادث الأمنية تتصاعد".
وتابع يان كوبيش: يبدو أن القادة السياسيين ينتظرون الرئيس الأمريكى المنتخب لكن هذه لبنان وليست الولايات المتحدة الأمريكية.
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