شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل اليمن: ندعم معركة تحرير اليمن من ميليشيا الحوثى بمال وسلاح ومقاتلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان اتحاد قبائل اليمن جريمة ميليشيا الحوثى بقتل الأم اليمنية "ختام العشاري"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وقال اتحاد قبائل اليمن، إن الاعتداء الحوثى على الأم "ختام العشاري" وقتلها اعتداء على كل اليمن. وتابع اتحاد قبائل اليمن: "ندعم معركة تحرير اليمن من ميليشيا الحوثى بالمال والسلاح والمقاتلين".

كانت هذه تفاصيل خبر قبائل اليمن: ندعم معركة تحرير اليمن من ميليشيا الحوثى بمال وسلاح ومقاتلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.