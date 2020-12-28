شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين، أن هناك 174 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس. ونوهت الوزارة -فى بيانها- بأنه لا توجد أية إصابات جديدة بفيروس كورونا في منطقة الحدود الشمالية.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.