العراق يسجل 931 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماثل 1511 حالة للشفاء، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية. وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن إجمالي عدد الحالات الكلي بلغ 592528 وعدد الوفيات 12791 في عموم العراق منذ بدء انتشار الوباء بها.

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