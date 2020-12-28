الصحة .. تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين ، عن تسجيل إصابة 119 جديدة بفيروس “كورونا”، و 11 حالة وفاة ، و 174 حالة تعافي .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 362339 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 353353 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6196 حالة وفاة .
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