شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على آلية إحالة القضايا المرورية إلى «النيابة العامة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقعّ وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله المقبل، اليوم الاثنين، مع مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي محضراً تنسيقياً لتحديد آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة.

وشمل المحضر الذي جرى توقيعه بمقر النيابة العامة في الرياض على إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فوراً عند وقوع حادث مروري، ويكون قائد المركبة فيه متعدياً أو مفرطاً وتسبب في وفاة، أو زوال عضو، أو تعطیل منفعته، أو نتج عنه إصابة، أو إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث ولم يبادر بإبلاغ إدارة المرور المختصة، أو لم يقدم المساعدة الممكنة للمصابين، أو من يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو عند افتعال وقوع حادث مروري، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام المرور ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية.