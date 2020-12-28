أكار يؤكد لنظيره العراقي احترام تركيا لوحدة أراضي دول الجوار وعلى رأسها العراق

وبحسب بيان لوزراة الدفاع التركية، بحث الوزيران خلال لقائهما في أنقرة العلاقات الثنائية وقضايا الدفاع والأمن الإقليمية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. وأكد أكار لنظيره العراقي احترام تركيا لوحدة أراضي دول الجوار وعلى رأسها العراق. يتبع...

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