الجزائر تسمح باستقبال الطلبة الفلسطينيين بعد تعليق المنح بسبب جائحة كورونا

أفاد بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأن "يعلن فريق العمل المختص وسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الجزائرالديمقراطية الشعبية الشقيقة عن حصوله على موافقة كريمة من السلطات الجزائرية المختصة لاستقبال الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجزائر"؛ وفقا لجريدة "الشروق" الجزائرية.
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ودعت الوزارة الطلبة المسجلين إلى الإسراع في تأكيد رغبتهم في السفر إلى الجزائر، من خلال إرسال صورة عن جواز السفر، والهوية الفلسطينية إلى البريد الإلكتروني في موعد أقصاه ظهر الأربعاء المقبل.
وفي وقت سابق، كانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد قررت إلغاء منح الطلبة الأجانب للعام الدراسي 2020-2021 لجميع الدول التي لديها بعثات في الجزائر، بسبب جائحة كورونا.
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