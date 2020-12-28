قبل انعقاد القمة الخليجية... الجارالله: متفائلون بشأن المصالحة

وقال الجارالله في تصريح خاص عبر الهاتف من الكويت لـ"العين الإخبارية":

"نحن في قمة التفاؤل لانعقاد القمة الخليجية، ونتوقع أن تسهم في تعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك، وتماسك مجلس التعاون".

وتوقع الجار الله أن تسهم القمة المرتقبة التي تنعقد في الرياض برئاسة البحرين في تعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك.

وأضاف المسؤول الكويتي البارز:

"نتطلع إلى مستقبل مشترك لهذا المجلس بقيادة وحكمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي".

وحول رؤيته وتوقعاته لمصير المصالحة الخليجية مع قطر، قال الجارالله:

"متفائلون في ضوء البيان الصادر عن الكويت الذي أشار لمباحثات مثمرة وبناءة بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي، لذا فنحن نعول على البيان ونتفاءل انطلاقا منه".

وبحث،أمس الأحد، الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

والقمة الاعتيادية التي انعقدت في الرياض العام الماضي هي الـ40 في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت 9 قمم في السعودية، بما فيها الدورة السابقة، و7 في الكويت، ومثلها في البحرين، و6 في الإمارات، ومثلها في قطر، و5 في سلطنة عمان.