الليرة التركية ترتفع لأقوى مستوى منذ سبتمبر

سجلت الليرة 7.4950 في معاملات هزيلة بسبب عطلات نهاية السنة، بحسب "رويترز".

كان البنك المركزي قد رفع يوم الخميس سعر إعادة الشراء لأسبوع إلى 17 في المئة من 15 في المئة، لكن حتى بعد مكاسبها الأخيرة، تظل الليرة منخفضة 21 في المئة أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، عن وجود 3 ركائز أساسية للسياسة الاقتصادية التركية الجديدة.

أكد أردوغان في تصريحاته، أن السياسة الاقتصادية الجديدة التي ستتبعها تركيا تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال "الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي: استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أشار أردوغان إلى أن بلاده استطاعت خلال الـ 18 عاما الأخيرة تحقيق "تحول كبير" مكنها من "إظهار قوتها" في مختلف المجالات و"إسماع صوتها" في المحافل الدولية.