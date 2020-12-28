الجزائر... محاكمة مسؤولين سابقين بينهم رئيس وزراء في قضية "ابن فسيح"

ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد التابعة لولاية الجزائر فتحت قضية فساد متعلقة برجل الأعمال والمستثمر في المجال السياحي ابن فيسح محمد.
وأضافت أن من ضمن المشتبهين بالتورط في القضية ذاتها، رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيي، ووزيري الأشغال السابقين عمار غول وعبد الغني زعلان، إضافة إلى جانب 3 ولاة سابقين لولاية سكيكدة شرقي البلاد.
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
ويدور الحديث عن منح امتيازات غير مبررة في مجال الفندقة لرجل الأعمال ابن فيسح محمد المتخصص في الاستثمارات والفندقة بسكيكدة.
وكانت المحكمة قد أجلت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي النظر في القضية، بسبب مثول أويحيى والوزيرين السابقين في قضية "طحكوت" (تتعلق بتقديم تسهيلات لرجل الأعمال طحكوت محي الدين الذي كان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة)، التي تنظر فيها الغرفة الجزائية الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر.
يشار إلى أن القضاء الجزائري يحقق منذ الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بتوفليقة في أبريل/نيسان 2019 في عدد من قضايا الفساد الكبيرة المتهم فيها رجال أعمال ومسؤولين سابقين كبار، وأسفرت التحقيقات عن سجن سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين المحليين.
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