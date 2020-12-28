شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون إسرائيليون يعتذرون للرباط عن خريطة تنقصها الصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام مغربية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تفاعلت مع الرباط بعد موجة الغضب الأخيرة، عقب ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو يتضمن خريطة المغرب بدون الصحراء الغربية، مباشرة بعد الاتصال الهاتفي الذي جمعه مع الملك محمد السادس.

وأكدت جريدة هسبريس المغربية أن مسؤولين إسرائيليين اتصلوا بوزارة الشؤون الخارجية المغربية للتعبير عن اعتذارهم من خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، التي كانت خلفية الفيديو الذي تحدث فيه بنيامين نتنياهو حول تفاصيل اتصاله بالملك محمد السادس بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأثارت خريطة المغرب بدون الصحراء غضب اليهود المغاربة والإسرائيليين، والذين سارعوا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى دعوة نتنياهو إلى الاعتذار عن ذلك الخطأ وتصحيحه.

وأكد حسن كعيبة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، أن "خريطة المغرب مبتورة التي ظهرت في فيديو نتنياهو هي قديمة جداً، ولم تكن هناك خريطة جديدة متوفرة حينها لا تضم الخط الفاصل بين المغرب وصحرائه."

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربى في تصريح لجريدة هسبريس أن "العَلَم المغربي الذي ظهر إلى جانب رئيس الوزراء نتنياهو في الفيديو يدل على الصداقة العميقة بين تل أبيب والرباط."

وجاء في الإعلان الثلاثي، الذي وقعته إسرائيل إلى جانب المغرب وأمريكا: "تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل إقليم الصحراء الغربية، وتجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والواقعي وذي المصداقية، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول جهة الصحراء الغربية"؛ ما يعني أن إسرائيل تلتزم من خلال الاتفاق الثلاثي بدعم مغربية الصحراء والدفاع عنها.