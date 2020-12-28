شكرا لقرائتكم خبر عن نفط العراقية تكشف تفاصيل خطة تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة النفط العراقية، الاثنين، عن تفاصيل خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، مبينةً أن مشروع البتروكيمياويات مرتبط بمشاريع استثمار الغاز.

وقال حامد يونس، وكيل الوزارة لشؤون التوزيع والتصفية، لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة شرعت بخططها الرامية إلى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية، على صعيد قطاع التصفية أو الصناعة التحويلية".

وأوضح يونس، أن "الخطط تمثلت بإنشاء مصافٍ جديدة منها مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل باليوم، ومصفى آخر بطاقة 55 ألف برميل هو الأول من نوعه يقوم بتحويل المخلفات والنفط الأسود إلى مشتقات بيضاء، فضلاً عن مشاريع أخرى كإضافة وحدات إنتاجية جديدة لتحسين البنزين والأزمرة إلى مصافي الوسط والجنوب وغيرها".

وأضاف يونس ، أن الوزارة تمكنت من تأهيل مصفى الصمود (بيجي سابقاً)، بطاقة تصل إلى 140 ألف برميل، وصولاً إلى 280 ألف برميل خلال السنوات المقبلة"، لافتاً إلى أنه "تم التوقيع موخراً على مشروع جديد في مصفى النجف، مشيرا الى أن هذه المشاريع ستصل بالعراق إلى الاكتفاء الذاتي، ووقف الاستيراد من المشتقات النفطية".

وبشأن مشروع البتروكيمياويات، أوضح يونس، أن "هذا المشروع مرتبط بمشاريع استثمار الغاز المصاحب"، مبيناً أن "الفترة المقبلة ستشهد التوقيع على خارطة طريق، لتنفيذ مشروع نبراس للصناعات البتروكيماويات بين الشركاء وهم: وزارتا النفط والصناعة من جهة وشركة شل من جهة أخرى".