شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تُحدد 5 إجراءات لرفع الدعاوي التأديبية على المحامي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت النيابة العامة آلية رفع الدعوى التأديبية على المحامي، والتي تتضمن 5 إجراءات مهمة.

ووفقاً لـ” الوطن”، أوضحت النيابة العامة أن أبرز هذه الإجراءات، عدم وضع رقم جنائي لتلك الدعاوي، وعدم إلزام المحامي بالحضور في حال الحاجة للتحقق من وقوع مخالفة أو اتخاذ أي إجراء يلزمه بالحضور مثل إيقاف الخدمات ونحوه.

جاء ذلك في تعميم حديث جاء فيه: «نشير إلى نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي م/38 وتاريخ 28 – 7 – 1422، القاضي باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى التأديبية على المحامي، وإلى الاستفسارات الواردة لنا بشأن آلية العمل في الدعاوى التأديبية التي تقام ضد المحامي».

ولفت التعميم إلى أنه تمت دراسة الموضوع من قبل الجهة المختصة في المقر الرئيس للنيابة، والتي انتهت إلى آلية عمل تحدد إحالة أوراق الدعاوى، وطلب الحضور، والإذن بتحريك الدعوى.

وأكدت النيابة العامة أن الإجراءات الخمس هي:-