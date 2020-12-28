شكرا لقرائتكم خبر عن ما حُكم إرجاع قطعة أرض للورثة منحها أب لابنه قبل الوفاة؟.. الشيخ «المطلق» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم إرجاع أرض منحها صاحبها لابنه قبل وفاته.

وأبان “المطلق” خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة “روتانا خليجية”، أنه إذا كان السائل قد قبض الأرض قبل الوفاة، فإن ذلك يعني أنها أصبحت ملكه.

وقال في حال كان منح الأب الأرض للابن على سبيل الأثرة، فإنه من الممكن للورثة الحصول على حكم قضائي بإعادة الأرض، وذلك حسب رؤية القاضي.

وأكد أنه في حال إذا كان منح الأب الأرض للابن للحاجة، فإن ذلك لا يتطلب ردها بعد وفاته للورثة.