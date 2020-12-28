لماذا سيتأخر تسليم لقاح كورونا لإسبانيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الاثنين، أن تسليم اللقاح ضد كوفيد-19 إلى ثماني دول أوروبية، بما فيها إسبانيا، سيتاخر قليلا بسبب مشكلة لوجستية في مصنع فايزر في بلجيكا، وذلك غداة بدء حملة التطعيم في الاتحاد الأوروبي.



ذكرت الوزارة في بيان "أشارت شركة فايزر إسبانيا إلى أنها تبلغت الليلة الماضية من مصنعها في بورس (بلجيكا) بتأخير الشحنات إلى ثماني دول أوروبية، بما في ذلك إسبانيا، بسبب مشكلة في عملية التحميل والإرسال" دون تحديد الدول السبع الأخرى المتضررة.

وأكدت المجموعة، بحسب البيان، للوزارة أن "الوضع تمت تسويته بالفعل" لكن "التسليم التالي للقاحات سيتأخر بضع ساعات و سيصل إلى إسبانيا الثلاثاء في 29 ديسمبر لمتابعة حملة التلقيح في جميع أنحاء البلاد".

وردا على سؤال حول هذا التأخير، أوضح وزير الصحة الإسباني سلفادور ايلا الإثنين على أثير إذاعة كادينا سير أنها مشكلة "تتعلق بالتحكم في درجة الحرارة" وأنه "تم حلها على ما يبدو".

وكان من المقرر أن تستلم إسبانيا الاثنين 350 ألف جرعة من اللقاح الذي صنعته مختبرات "فايزر-بايونتيك".

وتتوقع إسبانيا في الأشهر الثلاثة المقبلة استلام 350 ألف جرعة أسبوعيا.

بعد أقل من أسبوع من إعطاء الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للقاح "فايزر-بايونتيك"، بدأت غالبية الدول الأوروبية حملات التطعيم ضد وباء كوفيد-19 الأحد، على خطى العديد من البلدان الأخرى.