بتهمة الإساءة للقضاء... السجن وغرامة مالية لناشطة كويتية

ووفقا لصحيفة "القبس" المحلية، فإن الناشطة جمال النجادة أحيلت للنيابة العامة للتحقيق معها في تهم الإساءة إلى النيابة العامة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أخلت النيابة سبيل النجادة بكفالة 2000 دينار (6,600 دولار)، مع استمرار متابعتها قضائيا.

ونفت جمال النجادة، أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة في الكويت، صلتها بتسجيل صوتي منسوب لها بهذا الخصوص، قائلة إن "التسجيل ليس لها، وإن الصوت ليس صوتها".

وكانت النجادة قد انتشر لها تسجيل صوتي تنتقد فيه وكلاء النيابة، الذين حققوا معها في قضية اتهامها بغسل الأموال ضمن مجموعة مشاهير، وذكرتهم بألفاظ مجرمة بالقانون.